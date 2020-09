Meisch verrät Einzelheiten zum Schulstart

In etwa zehn Tagen wird das Schuljahr wieder beginnen. Aber unter welchen Bedingungen werden die Schüler in die Klassenzimmer zurückkehren? Bildungsminister Claude Meisch (DP) hat bereits angedeutet hat, dass er nach dem Schulstart «so weit wie möglich zur Normalität zurückkehren» möchte, ohne näher auf die Maßnahmen einzugehen.

Viele Fragen bleiben offen: Für wen wird die Maske verpflichtend sein? Welche Vorkehrungen werden bezüglich der Abstandsregeln in den Klassenzimmern, Fluren und auf dem Schulhof getroffen? Werden die Klassen, die im Frühjahr halbiert wurden, wieder vereinigt werden? Und was wird passieren, wenn in den Schulen Covid-19-Fälle diagnostiziert werden? Sind Schulschließungen möglich und wenn ja, unter welchen Umständen?

(jw/L'essentiel)