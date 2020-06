So wird die Place de Paris aussehen

Das Gesicht der Place de Paris wird sich in den kommenden Monaten deutlich verändern. Luxtram hat am Mittwoch den Startschuss für die Arbeiten an dem Platz in der Avenue de la Liberté zwischen dem Hauptbahnhof und der Adolphe-Brücke gegeben.

Das nun ausgewählte Projekt ging aus einer Bürgerbefragung im Februar hervor. Es wird zwei Fahrspuren für Autos geben und ein Teil der Straßen, die derzeit zum Place de Paris führen, werden komplett von Autos befreit. Die Tram wird den Platz in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich überqueren. Mit Bäumen und Terrassen ringsum kann die neue Fläche den Wochenmarkt und festliche oder kulturelle Veranstaltungen beherbergen. Springbrunnen und öffentliche Bänke werden die Atmosphäre des Viertels bereichern.

Bei den Arbeiten, die bereits am Montag begonnen haben, achtet Luxtram laut eigener Aussage darauf, «die Störungen zu minimieren und die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss zu begrenzen». Dafür sind drei Phasen geplant, die bis Juni oder Juli 2021 abgeschlossen sein sollen. Anwohner und Lieferpersonal werden während der gesamten Arbeiten Zugang zum Platz haben, der Verkehr wird zeitweise unterbrochen werden.

(L'essentiel)