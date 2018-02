Das sind die Vor-​​ und Nachteile des «Smart Meter»

Die Stromzähler in Luxemburg werden seit 2016 «intelligent». Vor zwei Jahren begann die Umtauschphase der digitalen Gas- und Stromzähler in den Haushalten des Großherzogtums. Mittlerweile sind fast 100.000 Stromzähler installiert. Bis 2019 müssen es doppelt so viele sein. Bei den Gaszählern sind 15.000 bis 20.000 in Betrieb.

«Die komplette Installation wird mit einer leichten Verzögerung bis 2020 abgeschlossen sein», sagt Paul Hoffmann. Er ist der Leiter von Luxmetering, der wirtschaftlichen Interessenvereinigung der Betrieber. Der «Smart Meter» soll den Stromverbrauch präziser beziffern und dadurch die Rechnungen senken, heißt es.

Kritik vom Rechnungshof

Doch einiges bleibt auch ungewiss. «Es ist eine Einführungsphase. Es gibt noch nicht viele dieser Produkte. Doch das wird sich in diesem Jahr mit neuen Anwendungen der Lieferanten ändern», sagt Hoffmann. Die Kosten der neuen Zähler sind jedoch sehr real für die Kunden. Das ist auch ein Argument des französischen Rechnungshofes, der das neue System kritisiert.

Hoffmann spricht von einem «leichten Einfluss von etwa 50 Cent pro Monat auf die Mietkosten». Die Lieferanten berechnen etwa fünf bis sechs Euro für das Material. Ein weiterer Kritikpunkt liegt in den gesundheitlichen Risiken der ausgestrahlten Wellen. Hoffmann wiegelt ab: «Die Smart Meter erfüllen alle Standards. Sie sind nicht gefährlicher als eine Kaffeemaschine.»

(Thomas Holzer/L'essentiel)