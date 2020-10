Ein Impfstoff im Dezember scheint optimistisch

Die Aussage des Premierministers Xavier Bettel (DP) zu einem möglicherweise im Dezember verfügbaren Impfstoff in seiner Rede zur Lage der Nation hat bei einigen für Verwunderung gesorgt. So auch bei Professor Claude Muller vom Luxemburg Institut of Health (LIH). «Das hat mich erstaunt», sagt Muller gegenüber L'essentiel, der in der infektiologischen Abteilung des LIH arbeitet.

Der LIH-Forscher zeichnet einen längeren Weg zum Impfstoff: «Nach allem, was wir wissen, befinden sich seit diesem Sommer weltweit zehn Impfstoffkandidaten in klinischen Studien der Phase drei, der Erprobung am Menschen. Für die meisten von ihnen ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ende für Ende 2021 geplant. Einige könnten bereits im Frühjahr abgeschlossen sein». Am Mittwoch preschte einzig das amerikanische Biotech-Unternehmen Moderna vor, das seinen Impfstoff für Ende November bzw. Anfang Dezember in Aussicht stellten.

Erprobung kostet Zeit

Eine optimistische Aussage, wenn man bedenkt, dass die Phase drei einer Studie sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. In dieser Phase müssen 10.000 Impfungen durchgeführt und die Auswirkungen anhand einer Kontrollgruppe verglichen werden. Claude Muller will allerdings nicht gänzlich ausschließen, dass ein Impfstoff, der exzellente Ergebnisse zeige, bereits vorab einem begrenzten Personenkreis zur Verfügung gestellt werde. Dafür kämen zum Beispiel nach seiner Ansicht Mediziner oder andere Personen infrage, die einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Es könne aber sein, dass der Premierminister über aktuelle Informationen direkt von Impfstoff-Produzenten verfüge, schränkt Muller weiter ein.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) dämpfte am Mittwoch die Erwartungen ein wenig. Bei ihrer wöchentlichen Pressekonferenz zur Corona-Entwicklung im Land sagte die LSAP-Politikerin, dass man eine erste Lieferung vor Jahresende für möglich halte. Aber eine sichere Zusage für die Lieferung gäbe es derzeit nicht. Luxemburg hat sich an einer Kauf-Initiative der Europäischen Union beteiligt. In Abhängigkeit von der gelieferten Menge, werde man eine Strategie für die Verteilung erarbeiten, sagte die Gesundheitsministerin. Pläne für eine Impfpflicht im Großherzogtum gebe es demnach nicht.

