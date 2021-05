Luxemburg zählt deutlich mehr Langzeitarbeitslose

Die Adem hat zum Stichtag am 31. April diesen Jahres 18.249 Arbeitssuchende im Großherzogtum registriert. Im Vergleich zum März 2021 entspricht das einem Rückgang um 440 Personen, im Vergleich zum April des vergangenen Jahres einem Rückgang um 2009 Personen (9,9 Prozent). Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote bleibt bei 6,1 Prozent, wie Statec am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung schreibt.

«Die Langzeitarbeitslosigkeit ist auf dem Vormarsch und betrifft immer mehr Arbeitssuchende. Die Zahl der Menschen, die seit mehr als zwölf Monaten registriert sind, stieg um 8,9 Prozent im Vergleich zum April 2020 und die Zahl der Arbeitssuchenden, die seit mehr als zwölf Monaten weder gearbeitet haben noch in einer Beschäftigungsmaßnahme sind, stieg innerhalb eines Jahres um 19,9 Prozent», schreibt der Statec.

