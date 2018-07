Luxemburg begrüßt 15 «Lifeline»-​​Flüchtlinge

Am 27. Juni dockte das Schiff «Lifeline» nach mehrtägigem Ausharren auf offenem Meer in Malta an. 235 Migranten waren an Bord. «Im Geiste der Solidarität mit der Republik Malta hat sich Luxemburg wie sechs andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, fünfzehn Personen, die an Bord des Schiffes ’Lifeline’ waren, aufzunehmen», sagt Jean Asselborn, Minister für Einwanderung und Asyl, in einer Erklärung am Sonntag.

Kurz nach 15 Uhr veröffentlichte die Regierung der Republik Malta über ihren Twitter-Account ein Video der fünfzehn Migranten, die das Flugzeug in das Großherzogtum nehmen durften.

WATCH 2nd group of MV #Lifeline migrants left #Malta for #Luxembourg through ad hoc solidarity procedure ???? pic.twitter.com/Z6Z9QohJf5 — Government of Malta ???????? (@MaltaGov) 15 juillet 2018

Das Ministerium für Einwanderung und Asyl erklärte, dass die 15 aufgenommenen Personen alle sudanesischer Herkunft seien. Das Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI) kümmert sich um «die Aufnahme und soziale Unterstützung dieser Personen und unterstützt sie im gesamten Verfahrens des Asylantrags», heißt es in der Erklärung.

(fl/L'essentiel)