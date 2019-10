Statec veröffentlicht Studie zum Klimawandel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Statistikbehörde Statec legte am Dienstag ihre erste Studie mit den wichtigsten Daten zum Klimawandel in Luxemburg vor. Sie soll nun jährlich aktualisiert werden. «Die neue Studie ist umfassend. Sie ist nicht nur für politische Entscheidungsträger relevant, sondern auch für Haushalte nützlich, weil sie den Menschen zeigt, was sie verbessern können», sagt der Autor Olivier Thunus im Gespräch mit L'essentiel.

Die Vereinten Nationen hatten vorgeschlagen, dass jedes Land eine eigene Studie veröffentlicht, «basierend auf den verfügbaren Daten, aber auch auf der Relevanz im Land», erklärt Thunus. Die Luxemburger Ausgabe liefert unter anderem einen genauen Überblick zu den Temperaturen, Niederschlägen und ausgestoßenen Treibhausgasen. Die Studie «ermöglicht es, Zusammenhänge zwischen bereits verfügbaren Daten herzustellen», so der Autor. Das Großherzogtum ist nach Mexiko das zweite Land der Welt, das die Studie durchführt.

Für die meisten Kriterien liegen bereits Langzeitdaten vor. Die Studie weist beispielsweise darauf hin, dass Luxemburg seine Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 2017 um 23,2 Prozent reduziert hat, was hauptsächlich auf Änderungen der Produktion in Stahlwerken zurückzuführen ist. Andererseits sank der Energieverbrauch zwischen 2008 und 2015, bevor er anschließend wieder anstieg. Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass jeder Luxemburger durchschnittlich 47 Kubikmeter Wasser pro Jahr verbraucht.

(jg/L'essentiel)