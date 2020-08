Wie bereits mehrfach angekündigt, wird die Braderie am kommenden Montag sein wie nie zuvor. Der Hauptunterschied besteht darin, dass nur Händler aus der Hauptstadt am großen Straßenverkauf teilnehmen. Reisende, politische Parteien oder gemeinnützige Organisationen werden in diesem Jahr nicht vertreten sein. Die Zahl der Stände verringert sich demnach im Vergleich zu anderen Jahren um etwa ein Drittel. Insgesamt werden 217 Buden aufgestellt.

Dies bietet die Möglichkeit, die Veranstaltung auf die Läden in der Hauptstadt auszurichten, die von der Pandemie hart getroffen wurden. Essens- und Getränkestände werden zudem allesamt auf dem Knuedler aufgebaut. Hier wird es eine Art «Food Village» geben. Konkret bedeutet das, dass auf den Straßen weder Alkohol ausgeschenkt wird, noch Grillstände platziert werden. «So können die Menschen Restaurants und Cafés wiederentdecken», hebt Mireille Rahmé-Bley, Vizepräsidentin der UCVL (Handelsunion der Stadt Luxemburg), das Positive hervor.

«Ein guter Mittelweg»

«Es wird eine Braderie im Covid-Format, wofür ein guter Mittelweg zwischen sanitärer Sicherheit und ausreichend hohen Verkaufszahlen gefunden werden musste», sagt Serge Wilmes, CSV-Schöffe der Hauptstadt und unterstreicht noch einmal die Wichtigkeit der Corona-Barrieregesten.

Auf dem gesamten Gelände der Braderie wird somit auch die Maskenpflicht gelten, Läden sollen versuchen den Sicherheitsabstand bestmöglichst zu gewährleisten. All diese Veränderungen bringen aber auch gute Neuigkeiten für Shoppingliebhaber mit sich. Die Braderie wird nämlich früher beginnen als gewohnt. Sonderangebote von bis zu 70 Prozent Rabatt können ab Samstag in den Geschäften ergattert werden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)