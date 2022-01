Ein Schlussverkauf mit viel Hoffnung und großen Sorgen

Kurz vor dem Schlussverkauf laufen die Vorbereitungen in der Mango-Boutique in Differdingen auf Hochtouren: «Aussortieren, neu etikettieren, den Laden neu einrichten. Wir haben viel Arbeit im Vorfeld», erklärt Verkäuferin Leila. Dabei war die vergangene Woche zwischen Weihnachten und Neujahr sehr ruhig. So wächst die Hoffnung, es könnte die Ruhe vor dem Sturm sein, wenn da nicht die Pandemie wäre: «Unsere Kundschaft ist treu, sie wartet auf den Schlussverkauf, aber vielleicht ändert die Krise alles», sagt sie.

Denn mit den steigenden Infektionszahlen wächst auch die Sorge, dass die Kunden möglicherweise Angst haben, in ein Geschäft oder ins Einkaufszentrum zu gehen. Vor allem «befürchten wir einen neuen Lockdown», sagt Rita, Verkäuferin bei Salsa. Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 und kurz nach Weihnachten im vergangenen Jahr waren Bekleidungsgeschäfte geschlossen worden. Dabei haben Bekleidungsgeschäfte offenbar selbst Probleme: Viele Geschäfte laufen trotz des größeren Aufwands mit weniger Personal, da einige von ihnen infiziert sind.

Dennoch laufen die Vorbereitungen weiter. Die Geschäftsinhaber «versuchen, die verbleibenden Kleider der Kollektion 2021 zu verkaufen», sagt Nicole, die Leiterin des Eros-Geschäfts. Sie hofft, «dass der Ausverkauf wie in den Vorjahren verläuft». Denn für die Branche war es ohnehin ein sehr kompliziertes Jahr. «Wir haben einen ziemlich hohen Lagerbestand», stellt Sandra, Managerin bei Devred, fest. Zumal viele Kunden wegen der Pandemie und der Telearbeit ferngeblieben seien.

(jg/L'essentiel)