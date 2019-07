Vier Verhaftungen nach CNS-​​Betrug

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Veruntreuung bei der CNS hat die luxemburgische Justiz vier Angestellte festnehmen lassen. Das gab das Gericht am Freitagmorgen bekannt. Die Ermittler der Kriminalpolizei haben am vergangenen Montag und Dienstag nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen in Fentingen und Ettelbrück durchgeführt.

Infolgedessen wurden vier Personen verhaftet, darunter eine 52-jährige CNS-Mitarbeiterin und drei weitere Männer. Die Mitarbeiterin der CNS ist seit Bekanntwerden des Vorfalls Anfang 2019 suspendiert. Den vier Verdächtigen wurde unter anderem Diebstahl und Betrug vorgeworfen. Sie sollen zwei Millionen Euro veruntreut haben.

Die vier verhafteten Personen wurden nach Anhörung durch einen Richter in Untersuchungshaft genommen. Darüber hinaus laufen die Ermittlungen weiter, sagte das Justizministerium.

(L'essentiel)