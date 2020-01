Luxemburger sitzen auf Kap Verde fest

Hunderte von Reisenden saßen mehrere Tage lang auf den Inseln São Vicente und Boa Vista in Kap Verde fest. Das berichtet berichtet Radio France Internationale. Grund ist ein Sandsturm, der von der Sahara über den Inselstaat fegte. Wegen des zu dieser Jahreszeit nicht seltenen Wetterphänomens konnten zahlreiche Flugzeuge nicht abheben: Die Sicht der Piloten war durch den Sand in zu großem Maße beeinträchtigt. Am Dienstag klarte dann der Himmel aber auf.

Unter den von den Streichungen betroffenen Reisenden waren auch Luxemburger. Eine Familie aus Mersch sollte ursprünglich am Samstag ein Flugzeug der portugiesischen Airline TAP zurück ins Großherzogtum nehmen. «Ich konnte am Montag nicht zur Arbeit gehen, die Kinder haben die Schule verpasst», klagt der Vater und ergänzt: «Außerdem musste unser Hund, der in Luxemburg in einem Zwinger untergebracht war, nach Hause gebracht werden. Er ist seitdem allein.»

Die Familie ist von der Fluggesellschaft in einem Hotel untergebracht worden. «Die Airline hat sich um alles gekümmert», sagt der Vater. Erst am Dienstagnachmittag konnten die Luxemburger ihre Rückreise aus São Vicente antreten, mit einem Zwischenstopp in Lissabon. Am Mittwochnachmittag landeten sie schließlich am Findel.

(Olivier Loyens/L'essentiel)