Corona-​​Cluster in der Küche – CHEM schließt Kantine

Mit dem Wiederaufflammen der Epidemie in Luxemburg und im restlichen Europa sind Fälle von Mini-Clustern mittlerweile an der Tagesordnung. Jüngstes Beispiel: Die Cafeteria des CHEM («Centre Hospitalier Emile Mayrisch») musste am Freitag geschlossen werden, nachdem mehrere Corona-Fälle unter den Mitarbeitern festgestellt worden waren.

«Die Firma Alliance Saveurs & Santé, die die Küche des CHEM in Niederkorn betreibt, hat am Freitag mehrere Fälle von Covid-19-positiven Personen festgestellt», teilt das Krankenhaus am Dienstag mit. In Anbetracht der Risiken für das übrige Personal und die Patienten wurde die Cafeteria vorsorglich geschlossen.

Die Corona-Infektionen seien durch Schnelltests an den drei Standorten Esch, Düdelingen und Niederkorn identifiziert worden. Bei der Pressekonferenz am vergangenen Freitag hatte Gesundheitsministerin Paulette Lener (LSAP) den Nutzen der Schnelltests noch hervorgehoben, diese seien ein guter Reflex, den es zu fördern gelte.

(th/L'essentiel)