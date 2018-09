Schüler kommen wegen Bussen zu spät zur Schule

Viele Schüler des Lyzeums in Echternach erscheinen erst nach dem Gong zum Unterricht. Grund dafür sind die Busfahrpläne. Diese sind nicht an die Schulzeiten angepasst. Beim Informationstreffen am Dienstag, während des Integrationstages für Neuankömmlinge am Lyzeum Echternach, nutzten Eltern die Gelegenheit dieses Thema beim Direktor anzusprechen.

«Ich war mit meinem Sohn, der in die 7. Klasse geht, anwesend und konnte die allgemeine Unzufriedenheit spüren. Und auch der Direktor war mit der Situation bereits vertraut», erklärt der CSV-Abgeordnete Léon Gloden. Gloden richtete sich danach unverzüglich an die Minister für nationale Bildung und nachhaltige Entwicklung.

Der Direktor wollte sich auf die Nachfrage von L’essentiel nicht weiter dazu äußern, wies aber daraufhin, dass die Schüler nicht nur zu spät zur Schule kommen würden, sondern auch lange auf den Bus nach Hause warten müssten. Das Ministerium versprach sich mit dem Problem auseinanderzusetzen und sich am heutigen Donnerstag dazu zu äußern.

(Joanne Reinard/L'essentiel)