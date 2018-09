«Wie lange tolerieren unsere Chefs das noch?»

Seit Anfang der Woche scheinen die Schwierigkeiten auf der Bahnlinie 50 (Luxemburg-Kleinbettingen-Arlon) kein Ende zu nehmen. Am Montag war die Bahnstrecke während des morgendlichen Berufsverkehrs blockiert und hunderte Fahrgäste kamen nicht an ihr Ziel, während am Mittwochabend ein Zug nahe der belgischen Grenze stehen blieb und die Passage zu Fuß zum Bahnhof Kleinbettingen zurück laufen mussten.

Am Donnerstag setzte sich die Pannenserie fort. Um 8.10 Uhr ist erneut am Bahnhof Kleinbettingen ein Zug Richtung Luxemburg liegen geblieben. Ein Passagier berichtet, dass die Fahrgäste den Zug verlassen mussten und dann über die Gleise zur anderen Seite des Bahnhofs wechseln mussten. «Wir waren mehr oder weniger 300 Personen. Ohne Begründung ging es erst 30 Minuten später weiter. Unsere Chefs werden diese Verzögerungen nicht mehr lange tolerieren». Am selben Tag brach abends auf der Strecke nach Arlon ein Feuer im Zug aus, wie ein anderer Fahrgast erzählt. Berichten zufolge wurden die Passagiere aufgefordert, sich in den zweiten Wagen zu flüchten, während der erste sich vollständig mit Rauch füllte. Am heutigen Freitag meldete die CFL auf ihrem Twitter-Account sieben Verspätungen in beide Richtungen «aufgrund eines technischen Problems in dem fremden Netz».

Kinderkrankheiten

Warum so viele Probleme? Während der Sommerferien war die Linie 50 zwischenzeitlich außer Betrieb, um das Stromversorgungssystem im gesamten luxemburgischen Netz zu standardisieren. Die Spannung wurde seit Montag auf 25.000 Volt angehoben. Im belgischen Schienennetz hingegen liegt die Spannung immer noch bei 3000 Volt. Um sich an die neuen Werte anzupassen, hat die Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) einen anderen Zugtyp in Betrieb genommen, der aber offensichtlich auch seine Schwierigkeiten mit der Spannungsumstellung hat. «Wir haben viele Tests durchgeführt, aber wir konnten diese Woche diverse Kinderkrankheiten nicht vermeiden», bestätigt die SNCB. «Wir tun derzeit alles, was wir können, um die Probleme zu lösen».

Das hoffen auch die belgischen Grenzbewohner, die bereits durch die seit dem 17. September durchgeführten Sanierungsarbeiten auf der E411 zwischen Arlon und Sterpenich bestraft werden, wo der Verkehr über eine Strecke von elf Kilometern einspurig geleitet wird. Dieses Projekt könnte bis Anfang 2019 dauern.

(Olivier Loyens/L'essentiel)