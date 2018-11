«Nichts geht über das Gefühl, ein Buch zu halten»

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Die Buchmesse ist perfekt für jemanden wie mich, denn ich bin schwer zufriedenzustellen. Aber hier gibt es eine große Auswahl, was die literarischen Genres betrifft», schwärmt Tom, einer der Besucher der diesjährigen «Walfer Bicherdeeg».

Und Auswahl hat er mit den 236 Stände auf 838 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Centre culturel Prince Henri in Walferdingen, wo an diesem Wochenende zum 24. Mal die Buchtage stattgefunden haben. Den erwarteten 12.000 Besuchern wurde ein breites Spektrum aus Romanen, Biographien, Comics und Kinderbüchern aus dem In- und Ausland geboten. Zudem fanden Lesestunden und Unterhaltungsprogramme für Erwachsene und Kinder statt.

Die Verlage ließen es sich nicht nehmen, ihre neuen Werke vorzustellen. Mancher Autor war auch vor Ort, um seine Bücher zu signieren. Zudem gab es die Möglichkeit, alte Bücher bei Secondhand-Verkäufern zu erwerben.

«Nichts ist so schön wie das Gefühl, ein Buch in den Händen zu halten. Das E-Book wird zwar immer beliebter, aber es wird niemals das gedruckte Buch ersetzen können», davon ist Gérard, ein Rentner und Büchersammler, überzeugt. «Es gibt eben Dinge, die die Technologie nicht ersetzen kann», sagt er.

(Ana Martins/L'essentiel)