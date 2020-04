«Wir nehmen eine gewisse Fehlerquote in Kauf»

Nach dem langen Oster-Wochenende und den immer lauter werdenden Stimmen nach Lockerungen der Maßnahmen, trat am heutigen Dienstag Arbeitsminister und Vizepremier Dan Kersch (LSAP) vor die Livestream-Kameras, um über den Arbeitsmarkt in der Corona-Krise zu sprechen. Es sei ihm wichtig, «volle Transparenz» zu gewährleisten, insbesondere im Bereich der Kurzarbeit.

Über 370 Millionen Euro wurden oder werden in Kürze für Kurzarbeit in Betrieben im ganzen Land zur Verfügung gestellt, bis zu 400 Millionen Euro könnten es im April noch werden. Gedeckelt ist der Kurzarbeitslohn dabei auf den 2,5-fachen Mindestlohn, nach unten hin soll niemand weniger als den Mindestlohn erhalten. Daraus ergeben sich Summen zwischen 2142 Euro und maximal 5355 Euro. «Wir sind uns bewusst, dass das für viele Leute einen Einkommensverlust bedeutet», erklärt Kersch, der zu Zahlungsproblemen führen kann. Um dies abzufedern, appelliert er deutlich an die Banken: «Vor zwölf Jahren hat die Gesellschaft viel getan, um die Banken im Land zu retten. Heute können die Banken das zurückgeben. Es ist eine Frage des ökonomischen Verstands.»

« Die größte Hilfsaktion, die es vom Staat je gegeben hat »

Kersch räumte auch ein, dass die unkomplizierte Kurzarbeits-Regelung in Luxemburg auch viel Raum für Fehler offen lässt. «Wir nehmen in Kauf, dass wir eine gewisse Fehlerquote akzeptieren müssen. Wir haben uns ganz bewusst mit der ganzen Regierung für diese Lösung entschieden», stellte der Arbeitsminister klar. In anderen Ländern würde das anders aussehen und vor allem kleine Unternehmen könnten die Krise dort nicht überleben. «Wir lassen die Betriebe nicht im Regen stehen», fasst er nochmals zusammen. Betriebe, die die staatlichen Mittel für die Kurzarbeit hingegen anderweitig einsetzen, machen sich strafbar. Kersch kündigte an, dass entsprechende Strafen erhöht werden sollen.

Dan Kersch stellte sich schließlich auch nochmal hinter die Adem, die in diesen Zeiten «unglaubliche Arbeit» leiste und unzählige Anträge bearbeite. Er akzeptiere nicht, dass Adem-Mitarbeiter diskreditiert würden. «Was hier geleistet wird, ist die größte Hilfsaktion, die es vom Staat je gegeben hat», sagte er.

