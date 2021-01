Wenig «Bling-​​Bling-​​Faktor», aber viel Engagement

Frühestens Ende Januar wird die Regentschaft der Miss Luxemburg 2020 nach einem außergewöhnlichen Jahr zu Ende gehen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen fällt der krönende Abschluss und viele damit verbundene Aktivitäten dieses Jahr aus. «Der Bling-Bling-Faktor fehlt natürlich komplett», gibt Emilie Boland zu, die bereits im April letzten Jahres ihren 24. Geburtstag im Lockdown feiern musste. «Es ist ein bisschen traurig, dass ich nicht meine Abendkleider herausholen oder mich mit dem Publikum treffen konnte.»

Hervé Lancelin, der Organisator des Wettbewerbs seit 2017, hat nur Worte des Lobes für die Gewinnerin des Krisenjahrs: «Wir sind sehr stolz auf Emilie, denn sie hat auf allen Ebenen alles gegeben», sagt er. «Sie konnte zwar nicht an den Umzügen und an allen Veranstaltungen teilnehmen, die ursprünglich vor der Pandemie geplant waren, aber sie war sehr präsent bei den Vereinen und engagierte sich sehr für gemeinnützige Projekte. Es lag in ihrer Natur.»

Die Liste von Emilies Engagement in ihrer Rolle als Miss Luxemburg 2020 ist in der Tat lang. Als freiwillige Helferin im Cargo Center hat sie beim Verpacken von medizinischen Produkten geholfen, sie mobilisierte gegen Rassismus, verteilte Kinderbücher in einem Heim in Grevenmacher, engagierte sich beim Sammeln von vier Tonnen Kleidung für Vereine, spendete Blut, demonstrierte während der «Orangenen Woche» gegen Gewalt an Frauen und kochte mit Stëmm vun der Stross an Weihnachten Essen für Bedürftige.

«Es war eine außergewöhnliche Erfahrung», berichtet Emilie, deren Instagram-Account im Laufe eines Jahres von 18.000 auf über 21.000 Abonnenten wuchs. «Um in den sozialen Netzwerken Erfolg zu haben, ist es wichtig, Charakter zu zeigen und einen guten Panzer zu haben. Auch wenn das Großherzogtum ein kleines Land ist, sind wir unseren Nachbarländern ausgesetzt. Man muss darauf vorbereitet sein, negative Kritik aus Frankreich, Belgien oder Deutschland zu erhalten. Es ist manchmal hart zu lesen, was die Leute einem schreiben, aber man muss sein Selbstvertrauen bewahren. Ein User hat mich mit einem Pokémon verglichen. Das hat mich zum Lachen gebracht.» Das Leben geht nun weiter für Emilie, die am Montag, den 4. Januar 2021, eine neue Karriere bei der Adem begonnen hat.

