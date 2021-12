Vereinbarung über Telearbeit bis Ende März verlängert

Die etwa 110.000 französischen Grenzgänger, die in Luxemburg arbeiten, können bis Ende März ohne steuerliche Nachteile im Homeoffice arbeiten. Luxemburg und Frankreich haben sich darauf geeinigt, diese Möglichkeit bis zum 31. März 2022 zu verlängern, wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte. Mit dieser Vereinbarung werden zum siebten Mal Entscheidungen verlängert, die zu Beginn der Pandemie getroffen wurden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Verlängerung der Übereinkunft wurde in den vergangenen Tagen bereits für deutsche Grenzgänger angekündigt.

So werden die Arbeitstage, an denen Grenzgänger aufgrund der Pandemie zu Hause gearbeitet haben, nicht bei der Berechnung der 29 Tage berücksichtigt, an denen die Vergütung der Grenzgänger in Luxemburg steuerpflichtig bleibt. Französische Grenzgänger können also über diese Schwelle hinaus Telearbeit leisten, ohne Gefahr zu laufen, doppelt besteuert zu werden.

Nach dem 31. März wird die Ausnahmeregelung automatisch bis zum 30. Juni verlängert, sofern nicht eines der beiden Länder diese mindestens eine Woche vorher aufkündigt. Finanzminister Pierre Gramegna sagte: «Diese erneute Verlängerung unserer Verständigungsvereinbarung mit Frankreich bietet Arbeitgebern und Arbeitnehmern in beiden Ländern mehr Rechtssicherheit».

