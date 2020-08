Motorradfahrer müssen sich weiterhin einreihen

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Motorradfahrer in Luxemburg jemals zwischen den Autoschlangen durchfahren dürfen. Dies geht aus der Antwort auf die parlamentarische Anfrage des CSV-Abgeordneten Marc Spautz hervor. Wie Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) erklärt, lehnt die Arbeitsgruppe «Motorradfahrer» der Staatlichen Verkehrskommission den Motorradverkehr zwischen den Autoschlangen ab.

«Luxemburg ist ein Transitland mit Fahrern aus einer Vielzahl von Ländern, die möglicherweise nicht mit allen Systemen des innerstädtischen Verkehrs vertraut sind, was die Sicherheit auf unseren Straßen gefährden könnte», argumentierte Bausch.

Hohe Zahl von Unfällen mit Motorradbeteiligung

Der Verkehr von Zweirädern zwischen den Autoschlangen ist in Belgien und einigen Départements in Frankreich unter bestimmten Bedingungen erlaubt, etwa wenn die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern nicht überschritten wird. In Luxemburg jedoch spreche, so der Mobilitätsminister Bausch, die hohe Zahl von Unfällen mit Motorradbeteiligung in den vergangenen Jahren dagegen.

Bausch wies darauf hin, dass es in Luxemburg derzeit zwei Ausbildungsstätten für Motorradfahrer gebe, die sich auf den Motorradführerschein vorbereiten wollen, die erste in Findel und die zweite im Norden des Landes, in Ingeldorf. Die Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) prüfe derzeit die Möglichkeit, «in naher Zukunft» einen dritten Ausbildungs- und Prüfungsplatz in Esch-sur-Alzette zu schaffen, sagte der Minister.

(pp/L'essentiel)