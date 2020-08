Benzin wird am Dienstag etwas teurer

Autofahrer müssen an den Säulen des Großherzogtums am Dienstag wieder etwas mehr für den Liter Super 95 zahlen. Das teilt das Energieministerium am Montag mit. Der Preis für einen Liter steigt dann um 2,4 Cent auf 1,093 Euro.

Für die übrigen Sorten Super 98 und Diesel wurden am Montag keine Veränderungen angekündigt.

(L'essentiel)