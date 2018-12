Eine Zeitreise ins Pfaffenthal des 19. Jahrhunderts

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wer träumt nicht von der Möglichkeit, eine Zeitreise zu unternehmen? In Luxemburg ist dies jetzt möglich mit VR Timetravel, einer Initiative von Urban Timetravel. Zum ersten Mal wird die neue Technik im Hauptstadt-Viertel Pfaffenthal getestet. Mittels einer VR-Brille werden die Nutzer in einem Van bei einer kleinen Stadtrundfahrt in die Vergangenheit versetzt. Die Fahrgäste werden durch die engen Gassen des Vorortes kutschiert, wohlgemerkt im 19. Jahrhundert.

Mit den hyperrealistischen Bildern erlebt man die bekannte Stadt aus einer vollkommen neuen Perspektive. Die virtuelle Kutsche hält an den wichtigsten Stellen an, wo dann der Bogen zum aktuellen Jahr gespannt wird, sodass man beide Zeitperioden miteinander vergleichen kann. Von der beeindruckenden Technik überzeugen kann man sich sonntags um 13 und 14 Uhr. Die Abfahrt erfolgt vor dem Gebäude des Luxembourg City Tourist Office.

(Ana Martins und Yanis Taghra/L'essentiel)