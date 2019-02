Nach sechs Stunden in Polizeigewahrsam wurde die Europaabgeordnete Tilly Metz am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr wieder freigelassen. Die Déi-Gréng-Politikerin wurde am Morgen zusammen mit zwei weiteren französischen und britischen Abgeordneten sowie einem Aktivisten der Nichregierungsorganisation «Agir pour la paix» wegen eines Protestes an einer amerikanischen Basis an der belgisch-niederländischen Grenze verhaftet.

Die Gruppe protestierte gegen die Lagerung und den Transport von Atomwaffen. «Es war eine wohlüberlegte Aktion», erklärte Metz im Gespräch mit L'essentiel an. «Wenn es andere Wege gegeben hätte, hätte ich sie genutzt. Aber es bedurfte aussagekräftiger Maßnahmen, um die Menschen auf die Gefahr der Massenvernichtungswaffen aufmerksam zu machen», erklärt sie weiter. Mit ihrer Aktion wolle Metz auf ein neues nukleares Wettrüsten auf Europäischem Boden aufmerksam machen und dieses verhindern.

«Wir wussten, dass wir verhaftet werden würden»

«Viele Menschen wissen nicht, dass es in Europa so viele Atomraketen gibt. Unser Engagement ist friedlich. Wir sind der Meinung, dass Atomwaffen verboten werden müssen. Das ist unsere Überzeugung. Wir wussten, dass wir verhaftet werden würden. Ich hatte gehofft, nicht erschossen zu werden. Die flämischen Soldaten, die für die Sicherheit der Basis verantwortlich sind, haben nur ihre Arbeit getan. Sie haben uns von Kopf bis Fuß bewegungsunfähig gemacht und uns Handschellen angelegt», so Metz.

Mit der Freilassung ist der Fall aber noch nicht beendet. «Wir warten nun auf die Entscheidung des Staatsanwalts über die Anklage. Es wird unvermeidlich sein, aber die Sache hat sich gelohnt», erklärt sie weiter.