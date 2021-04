Staatsrats-​​Präsident Schiltz im Interview

L'essentiel: Wie wird man so jung Präsident des Staatsrates?

Christophe Schiltz: Zunächst einmal muss man Mitglied im Staatsrat sein. Die Nominierung für das Amt des Präsidenten erfolgt nach einem informellen Rotationssystem zwischen der CSV, der LSAP und der DP. Und hier war die LSAP an der Reihe einen Kandidaten zu stellen. Wenn eine Partei an der Reihe ist, wird ihr dienstältestes Mitglied, das noch ein Jahr seiner Amtszeit vor sich hat, Vorsitzender.

Welche Rolle spielt der Vorsitzende?

Der Vorsitzende hat im Großen und Ganzen zwei Hauptaufgaben. Einerseits, soll er dafür sorgen, dass der Staatsrat ordnungsgemäß funktioniert, womit auch sichergestellt werden soll, dass der Vorsitzende seine Rolle im institutionellen Kontext erfüllt. Zum andern fungiert er als Vertreter nach außen, gegenüber der Presse, den anderen Institutionen, der Regierung, der Chamber oder anderen Institutionen auf internationaler Ebene.

Was haben Sie in Ihrer dreijährigen Amtszeit vor?

In den letzten Jahren wurde das Sekretariat gestärkt, ich denke aber, dass wir uns hier noch weiter bemühen könnten. Wir brauchen das Sekretariat, denn die Mitarbeiter leisten sehr gute und wichtige Arbeit. Hier wird recherchiert und Akten vorbereitet. Zudem müssen wir versuchen, unser Computersystem, auf dem wir diese Recherchen durchführen, ein wenig zu reformieren.

«Wir stehen unter Druck.»

Worin besteht die Arbeit des Staatsrats konkret?

In der Analyse von Gesetzesentwürfen, Gesetzesvorlagen und Entwürfen für großherzogliche Verordnungen und Prüfung, ob sie mit übergeordneten Rechtsnormen, wie der Verfassung, internationalen Verträgen, grundlegenden Rechtsprinzipien und so weiter, übereinstimmen. Man steht im ständigen Austausch mit der Regierung und den Ausschüssen des Hauses, die wichtig sind. Wenn Fragen auftreten, gibt es Treffen mit den Ausschüssen, mit dem Minister oder seinen Beamten.

Hat die Pandemie das Arbeitstempo des Staatsrats verändert?

Für einige der Projekte, die direkt mit den Maßnahmen zusammenhängen, müssen wir innerhalb kürzester Zeit unsere Stellungnahmen abgeben. Da sind wir unter Druck, die anderen Institutionen auch. Wir schauen uns die Texte immer im Detail an. Was sich ändert, ist, dass wir nicht immer, wenn wir denken, dass etwas falsch ist, einen anderen Text vorschlagen können.

Nur sieben Frauen von 21 Ratsmitgliedern

Denken Sie, dass es in der Vergangenheit zu Fehler kam?

Ich würde nicht sagen, dass es irgendwelche großen Fehler gab. Je mehr Zeit Sie haben, desto mehr können Sie einen Text verbessern, das ist wahr. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass die Fristen verkürzt sind und wir versuchen, unser Bestes zu geben, damit es gute Texte gibt. Aber es ist wichtig, dass die Akten durch die Kammer und den Staatsrat gehen. In Belgien erklärte das Gericht Maßnahmen für ungültig, die die Regierung ohne Einbezug des Parlaments und des Staatsrats ergriffen hatte.

Setzt sich der Rat hauptsächlich aus Juristen zusammen?

Eine Mindestanzahl von elf Juristen (von 21 Ratsmitgliedern) ist vorgesehen, der Rat soll aber nicht ausschließlich aus Juristen bestehen. Die DP hat zum Beispiel gerade den Direktor des Konservatoriums geschickt. Das Gesetz sieht auch eine ausgewogene Vertretung zwischen Männern und Frauen vor. Zurzeit haben wir sieben Frauen, das ist das gesetzlich vorgeschriebene Minimum. Ich denke, wir könnten uns immer noch zu mehr Ausgewogenheit bewegen, um mehr Geschlechtervielfalt zu haben, das kann nur von Vorteil sein.

Gibt es politische Differenzen zwischen den Stadträten?

Politisch weniger, rechtlich schon eher. Was gut ist, denn dann gibt es eine Diskussion und es wird nach einem Konsens gesucht. Hier ist es nicht wie in der Abgeordnetenkammer, wo sie einer politischen Linie folgen. Natürlich hat jeder seine eigene Meinung, auch in der Juristerei, aber in Bezug auf die Parteipolitik würde ich das nicht sagen. Man kommt nicht in den Staatsrat, um Politik zu machen. Ich schließe nicht aus, dass es Ratsmitglieder gibt, die danach in die Politik gehen wollen. Zwei der jetzigen Minister waren vorher im Staatsrat, Dan Kersch und Sam Tanson, aber sie hatten auch Mandate auf kommunaler Ebene. Ich werde zunächst das Amt als Präsident wahrnehmen und meine berufliche Laufbahn danach als Diplomat des Auswärtigen Amtes fortsetzen.

(jg/L'essentiel)