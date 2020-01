Das vor zehn Jahren von der NASA gestartete und vor fünf Jahren von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) übernommene Programm «Mission X» landet in diesem Jahr erstmals in Luxemburg. Das Prinzip? Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren können in die Welt der Astronauten eintauchen. Zahlreiche Schulkinder aus der ganzen Welt nehmen an der Veranstaltung teil, so war es nur natürlich, endlich auch das Großherzogtum einzubeziehen. Für dieses erste Projekt haben sich etwa zwanzig Klassen, also rund 320 Schülerinnen und Schüler, für das Projekt angemeldet. Etwa 130 von ihnen hatten am Freitagmorgen die Möglichkeit, ins Luxembourg Science Center nach Differdingen zu kommen.

Durch spielerische Workshops und Erklärungen wurden die Jüngeren an die komplizierte Thematik herangeführt. «Was tun, wenn es keinen Sauerstoff gibt? Warum musst du dieses Outfit im Weltraum tragen? Was isst ein Astronaut», all diese Fragen beantwortet die Wissenschaftsvermittlerin Gina Reuland geduldig und lässt dann alles Revue passieren, was die Kinder in den vergangenen zwei Stunden entdeckt haben. Dieser Austausch wird im Klassenzimmer bis zum Frühjahr fortgesetzt.

«Da dreht sich einem der Kopf, aber es war so cool»

«Am coolsten war das Gyroskop, das sich in alle Richtungen drehte. Ich habe mich gefühlt wie ein Astronaut», berichtet Christian, 8 Jahre alt, ein Schüler aus Steinfort. Seine Freundin Andrea, 10 Jahre alt, teilte seine Begeisterung: «Da dreht sich einem der Kopf, aber es war so cool. Wir haben viel lernen können.» Auch ein echter Astronaut nahm Kontakt mit den Kindern auf: von Bord der ISS wurde eine Botschaft von Luca Parmitano abgespielt.

Auch die Differdinger Athletin Charline Matthias war vor Ort, um einen weiteren wichtigen Aspekt der «Mission X» herauszustellen, denn ohne ein gesundes Leben mit ausgewogener Ernährung und viel Sport geht es erst gar nicht ins Weltall.

(nc/L'essentiel)