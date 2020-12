A3-​​Ausbau soll Mitte 2021 beginnen

Auch drei Jahre nach dem Beschluss die Autobahn A3 auszubauen, ist auf der Strecke noch nichts passiert. Am 14. Dezember 2017 beschlossen die Abgeordneten der Chamber das 356 Millionen Euro teure Bauprojekt. Anfang 2019 kündigte Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) schließlich den Beginn der Arbeiten für 2020 an. Dann kam Corona und der Startschuss wurde verschoben. Der Minister zog jetzt in seiner Antwort auf die parlamentarische Anfrage seiner Parteikolleginnen Semiray Ahmedova und Josée Lorsché Bilanz zur Baustellen-Situation.

Das Dossier des Abschnitts A (zwischen Gaspericher Kreuz und der Abfahrt Livingen) ist abgeschlossen und die Arbeiten sollen bald ausgeschrieben werden. Der Zeitplan sehe einen Baubeginn Mitte 2021 vor, im Haushalt seien Mittel in Höhe von 20 Millionen dafür eingestellt worden.

Zeitlich begrenzte Vollsperrungen

Das Projekt wird in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Los geht es mit dem Abschnitt zwischen Ausfahrt und der Brücke Livingen, danach von Livingen bis zum Kreuz Bettemburg und von dort schließlich bis zur französischen Grenze. Zum Schluss soll das Bettemburger Kreuz noch überarbeitet werden, für diese Arbeiten sind fünf Jahre veranschlagt.

Eine komplette Vollsperrung der Autobahn sei nur in Ausnahmefällen nötig, betont der Minister. Arbeiten, die den Verkehr beeinträchtigen können, sollen nach Möglichkeit in verkehrsarmen Zeiten, zum Beispiel den Schulferien oder an Wochenenden stattfinden. Für die Dauer der Bauarbeiten werde das Tempolimit auf 70 Stundenkilometer herabgesetzt.

Bahnlinie Bettemburg-Hauptstadt stockt

Um nachhaltige Mobilität zu fördern, werde man den linken Fahrstreifen für Fahrgemeinschaften reservieren, ähnlich wie dies bereits auf der A4 der Fall ist. Zusätzlich sollen Brücken mit dynamischen Verkehrsschildern aufgestellt werden. Der erste Abschnitt des Radschnellwegs entlang der A3 zwischen der Cloche d'Or und Bettemburg befinde sich derzeit im Bau. Ein weiterer Abschnitt sei bereits in Planung zwischen Livingen und Bettemburg.

Bei der Bahnlinie zwischen Bettemburg und der Hauptstadt gibt es allerdings Verzögerungen. Die Inbetriebnahme der Linie, die für 2024 geplant war, müsse man verschieben, erklärt Bausch. Schuld sei auch hier die Pandemie. Derzeit arbeite man an einem neuen Zeitplan. Am Bettemburger Bahnhof soll dagegen die neue Fußgängerbrücke im Dezember 2021 in Betrieb gehen. Die Arbeiten zur Sanierung des Bahnhofes könnten dagegen frühestens im September 2025 beginnen.

(mc/L'essentiel)