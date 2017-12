Wetterdienst warnt vor Schneefall in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Weiße Weihnachten gab es dieses Jahr nicht, der Schnee hat einen großen Bogen um das Großherzogtum während der Feiertage gemacht. Doch jetzt, zwischen den Jahren, könnte sich die Landschaft nochmal in eine Winterwunderland verwandeln. Zumindest in den Höhenlagen soll es laut MeteoLux am heutigen Mittwochabend ab 21 Uhr bis zu vier Zentimeter Neuschnee geben.

Der Luxemburger Wetterdienst warnt auch vor starken Windböen, die mit bis zu 80 km/h über das Land hinwegfegen sollen. Im Ösling können diese Windgeschwindigkeiten sogar überschritten werden. Auch hier warnt MeteoLux mit der Warnstufe gelb.

Die Temperaturen bewegen sich zwischen einem und drei Grad am Morgen, klettern über Mittag auf maximal sechs Grad und fallen gegen Abend auf null bis zwei Grad ab. Am morgigen Donnerstag bleibt das Thermometer häufig unter dem Gefrierpunkt, nur mittags werden Plusgrade erreicht. Morgens und abends ist auch hier mit Schneefall zu rechnen.



(L'essentiel)