Luxemburg zählt 20,5 Prozent mehr Arbeitslose

Die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden ist in Luxemburg innerhalb eines Jahres um 20,5 Prozent gestiegen. Das teilt die Adem am Montag mit. Zum Stichtag am 31. Januar waren im Großherzogtum 19.882 Personen als arbeitslos gemeldet. Die von Statec berechnete saisonbereinigte Arbeitslosenquote bleibt im Vergleich mit dem Vormonat stabil bei 6,3 Prozent.

Zuletzt waren bei der Adem 6582 freie Stellen ausgeschrieben. Das sind 4,8 Prozent mehr, als im Vormonat. Allerdings ist die Zahl der offenen Stellen im Jahresvergleich um 18 Prozent gesunken.

Nachdem zu Beginn der Coronakrise im März und April 2020 ein drastischer Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnet worden war, hat sich die Lage seit dem darauf folgenden Sommer mittlerweile mehr oder weniger stabilisiert.

(L'essentiel)