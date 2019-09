Eine weitere Baustelle für die Route d’Esch

An der Ecke in Luxemburg-Stadt, an der sich die Route d'Esch und die Rue Baudouin treffen, soll in Kürze ein neuer Immobilienkomplex entstehen. Er soll Wohnungen und Büros Platz bieten. Dafür soll das alte Gebäude abgerissen werden.

Bisher hatte das syrisches Restaurant «Le Chiche» hier seinen Sitz hat. Es beschäftigt Geflüchtete und Menschen in unsicheren Lebenslagen. Das Restaurant zieht in die Avenue Pasteur nach Limpertsberg und eröffnet dort auf einer Fläche von 600 m² seinen Betrieb neu.

Geduldsprobe für Autofahrer

«Das Restaurant soll bis Mitte Oktober geräumt sein. Dann wollen wir so schnell wie möglich mit dem Abriss beginnen«, sagte Philippe Fettes, einer der Projektträger der Architekturbüros von Soludec und M3.

Die Stadt Luxemburg bestätigte, dass am 27. Juni und am 3. Juli Abriss- und Baugenehmigungen für den Block neben der Place Pierre-et-Paul erteilt wurden. Diese werden Auswirkungen auf den Verkehr haben und das in einem Gebiet, das bereits von den Arbeiten an der Rue de Hollerich, denen auf der Place de la Gare und der Avenue de la Liberté betroffen ist. «Der Abriss wird dazu führen, dass die Rue Baudouin nur noch auf einer Spur befahren werden kann sowie zu einer Umleitung für Fußgänger und Radfahrer», teilte ein Sprecher der Stadt mit.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)