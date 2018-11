220-​​Tonnen-​​Ungetüm rollt durch Luxemburg

Zahllose Autofahrer in Luxemburg mussten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Geduld üben oder einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Der Grund: Ein Brummi mit kolossalen Ausmaßen bahnte sich seinen Weg durch das Land. Die Beamten der Verkehrspolizei begleiteten das Ungetüm auf seinem Weg von Vianden nach Petingen. Für ihren Job werden sie in Bartringen speziell ausgebildet. Bis zu 16 Mal pro Woche rückt die Verkehrseinheit der Police Grand-Ducale aus, um landesweit Schwertransporte zu begleiten.

Besonders häufig sind die Beamten unterwegs, weil schwere Baumaschinen, große Trafos oder Rotorblätter für Windkraftanlagen von A nach B gebracht werden müssen. Wurden diese Transporte noch bis vor wenigen Jahren tagsüber durchgeführt, so geschieht das nach Angaben der Police Grand-Ducale mittlerweile nahezu ausschließlich nachts um den Verkehr so wenig wie möglich zu behindern.

«Nur» 100 Tonnen

Auf den Strecken lauern immer wieder heikle Punkte auf die Schwertransporte. In der Nacht zum Dienstag war eine solche zum Beispiel der Tunnel Grouft. Weil die Lkw dort eine 4,5-prozentige Steigung vor sich hatten, wurde eine zweite Zugmaschine eingesetzt, die als zusätzliches Schubfahrzeug diente. Weil er auch nur im Schritttempo über Brücken zuckeln durfte, mussten diese von der Polizei für den restlichen Verkehr abgesperrt werden.

Eine Polizeibegleitung wird notwengig, wenn die Ausmaße der Fahrzeuge die in der Straßenverkehrsordnung festgelegten Höchstmaße für Länge, Breite, Höhe oder Gewicht überschreiten. Schwertransporte dürfen in Luxemburg beispielsweise «nur» 100 Tonnen wiegen. Alles darüber braucht zudem eine Sondergenehmigung des Transportministeriums. «Diese Genehmigungen werden in enger Zusammenarbeit mit der Straßenbauverwaltung erstellt um sicherzugehen, dass die Transporte die vorhandene Infrastruktur nicht beschädigen», erklärt die Polizei.

(sw/L'essentiel)