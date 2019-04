Steuerverwaltung braucht noch mehr Personal

Das Finanzministerium hat Bilanz gezogen: In seinem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht informiert es unter anderem über die 2018 verabschiedeten Gesetzesvorlagen. Im Mittelpunkt stand dabei die Bekämpfung von Betrug mithilfe der Richtlinien des «Anti Tax Avoidance Directive», kurz Atad, und der Dac5, die auf die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche abzielen. Zudem wurden Leitlinien für «grüne Finanzierungen» und die Entwicklung von Fintechs verabschiedet. Das Ministerium erinnert in seinem Bericht außerdem an die Risikobewertung bezüglich Geldwäsche, die zu Finanzierung von Terrorismus eingesetzt wird.

Zum Finanzministerium gehören Verwaltungen – einschließlich der Direktsteuerverwaltung. Letztere stellte im Jahr 2018 rund hundert neue Mitarbeiter ein. Ziel war es «den unmittelbaren Bedarf zu decken, der sich aus einer Zunahme der Anzahl von Fällen in einem Kontext immer komplexerer Vorschriften ergibt», heißt es in dem Bericht. Dennoch bleibe die Lücke in Bezug auf Personal, Infrastruktur und Digitalisierung weiterhin beträchtlich», räumt das Ministerium ein.

Die Direkte Steuerverwaltung hat einen Rückgang der Vorabentscheidungen festgestellt. Das Prinzip erlaubt es den Unternehmen, in den kommenden Jahren direkt mit der Steuerbehörde eines Landes in Kontakt zu treten. Diese Vorabentscheidungen waren im Ausland heftig kritisiert worden, insbesondere zum Zeitpunkt der LuxLeaks-Affäre. In 2018 wurden 31 von 149 Anträgen stattgegeben, gegenüber 38 von 260 im Vorjahr.

(L'essentiel)