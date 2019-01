Schweinepest steht vor den Toren Luxemburgs

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sesselich, Toernich, Udange und Heinsch – die Namen dieser Dörfer in der Gemeinde Arlon im benachbarten Belgien klingen Luxemburgisch. Alle vier liegen weniger als zehn Kilometer von der großherzoglichen Grenze entfernt. Die Zeitung La Meuse Luxemburg gibt diesen Freitag bekannt, dass in den Wäldern dieser vier Orte im Arelerland Wildschweine gefunden wurden, die mit dem Virus der Afrikanischen Schweinepest infiziert waren.

Das zeigt, dass das Anfang September 2018 in der Gemeinde Etalle entdeckte Virus in den letzten Wochen die Gaume überquert hat und wieder gefährlich nah Richtung Luxemburg vorrückt. An der N81, die Arlon mit Mont-Saint-Martin verbindet, werden Zäune aufgestellt, die verhindern sollen, dass sich infizierte Wildschweine nach Osten bewegen.

Westlich des Sperrgebiets, in dem kranke Wildschweine eingeschlossen werden sollen, haben die französischen Departements Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle und Moselle beschlossen, eine eigene 80 Quadratkilometer große Schutzzone einzurichten. In dieser sollen keine Wildschweine leben. Zäune auf einer Länge von 30 Kilometern sollen das garantieren.

Während in Belgien mehr als 350 Fälle der Schweinepest bei Wildschweinen festgestellt wurden, wurden aus Luxemburg und Frankreich bisher noch keine Fälle gemeldet. Das luxemburgische Landwirtschaftsministerium erklärt auf seiner Website, dass «die Situation von den nationalen Behörden weiterhin sehr ernst genommen wird». Die Überwachungsmaßnahmen in der Nähe der Autobahnen A6 und A4 seien zuletzt verstärkt worden. Seit Donnerstag sei bei keinem der 98 getesteten Wildschweine die Krankheit festgestellt worden.

(fl/L'essentiel)