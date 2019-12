Montag kommt das Gedenken nach Luxemburg

Mit spektakulären Videoprojektionen am Kriegsdenkmal Le Mardasson hat die belgische Stadt Bastogne am Wochenende an die deutsche Ardennenoffensive im Zweiten Weltkrieg erinnert. Montagnachmittag findet eine Zeremonie zum 75. Jahrestag des Beginns der Offensive auf dem amerikanischen Militärfriedhof in Luxemburg-Hamm statt. Auf der Anlage im Val du Scheid in der Nähe von Sandweiler liegen 5000 amerikanische Soldaten begraben, darunter der Held der Ardennenschlacht: General George S. Patton.

Zu den Gedenkfeiern in Bastogne kam auch die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi mit einer Parlamentsdelegation. Sie erinnerte an die etwa 20.000 getöteten amerikanischen und alliierten Soldaten. «Wir waren stolz, unsere tapferen Veteranen zu ehren, die im Zweiten Weltkrieg gedient haben», schrieb Pelosi auf Twitter.

This evening, we honored WWII veterans w/ a visit to the Bastogne Barracks. We also had the privilege to stand shoulder to shoulder w/ 101st Airborne Division soldiers at the Bois Jacques foxholes where we honored 101st Airborne veterans of the #BattleoftheBulge. pic.twitter.com/dhmpBqniDU — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 16, 2019

In nahezu aussichtsloser Lage an allen Fronten hatte der deutsche Diktator Adolf Hitler am 16. Dezember 1944 in Südbelgien einen letzten Vorstoß gegen die vorrückenden Alliierten gewagt und anfänglich militärische Erfolge verzeichnet. Nach rund sechswöchigen Gefechten wurde die Wehrmacht zurückgedrängt und schließlich im Mai 1945 zur Kapitulation gezwungen.

During our visit to Luxembourg for the 75th anniversary of the #battleofthebulge, I was honored to meet with HRH the Grand Duke Henri to discuss our nations’ history and our commitment to advancing shared values. pic.twitter.com/VOmqsR8MEP — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 16, 2019

(L'essentiel/dpa)