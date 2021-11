Das Großherzogtum erwartet die ersten Schneeflocken

Es wird wahrscheinlich dicke weiße Schneedecke werden, von der die Kinder und Nostalgiker träumen. Doch laut der aktuellen Vorhersage von MeteoLux könnten am Wochenende zumindest die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen.

Die Meteorologen kündigen für die Nacht von Freitag auf Samstag «leichten Schneefall» an – vermischt mit Regen. Bis zum Morgen soll sich der Schnee noch halten, bevor bei Temperaturen um den Gefrierpunkt schmelzen wird.

Am Nachmittag steigen die Temperaturen dann auf bis zu vier Grad Celsius. Zuvor ist es in Luxemburg bewölkt und die Temperaturen schwanken bis zum Wochenende um den Gefrierpunkt (-3°C und 7°C am Dienstag, -1°C und 6°C am Mittwoch und -3°C bis 3°C am Donnerstag).

(nc/L'essentiel)