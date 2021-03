Die Großherzogin feiert Geburtstag

Großherzogin Maria Teresa feiert am heutigen Montag ihren 65. Geburtstag. Der Hof gratuliert zum Ehrentag mit Bildern der Großherzogin: Ein Schwarz-weiß-Porträt und ein familiär anmutender Schnappschuss mit ihrem jüngsten Enkel, Prinz Charles. Insgesamt hat die Großherzogin, selbst Mutter von fünf Kindern, inzwischen fünf Enkelkinder.

Großherzogin Maria Teresa wurde am 22. März 1956 in Havanna (Kuba) geboren. Anfang der 1960er Jahre ging sie mit ihren Eltern nach New York, um der Revolution zu entkommen. Als junges Mädchen lebte Maria Teresa ab 1965 in Santander (Spanien), bevor sich die Familie dauerhaft in Genf in der Schweiz niederließ.

Während ihres Studiums lernte sie Prinz Henri, den heutigen Großherzog kennen, und verlobte sich schließlich am 7. November 1980 mit ihm. Das Paar heiratete am 14. Februar 1981 in der Kathedrale Notre-Dame und Maria Teresa wurde Großherzogin des Landes.

L'essentiel wünscht alles Gute!

(mei/L'essentiel)