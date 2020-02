Echternacher See soll fit für Schwimmer werden

«Die wichtigsten Säulen der Stadtentwicklung waren und sind Kultur, Tourismus und Handel», sagt Bürgermeister Yves Wengler gleich zu Beginn der Pressekonferenz der Stadt am Donnerstag. Um die Besucherströme besser abschätzen zu können, waren im vergangenen Jahr zwei sogenannte People Counter installiert worden. «Die hochpräzisen Geräte, die übrigens in Echternach produziert wurden, zeigen, dass in 2019 erstmals in der Geschichte Echternachs über 700.000 Menschen unsere Stadt besucht haben», erläutert Wengler stolz. Davon sind rund 40 Prozent Touristen, wie man in mehreren Umfragen in Zusammenarbeit mit einem Forschungsinstitut herausfinden konnte. Vor allem Deutsche (20 Prozent) und Holländer (14 Prozent) zieht es zur Erholung nach Echternach. Aber auch die Luxemburger (29 Prozent) kommen gerne in die Stadt an der deutschen Grenze. Pro Tag nennt Wengler die durchschnittliche Zahl von «2273 Besuchern», am Wochenende sind die Zahlen erwartungsgemäß am stärksten.

Im Rahmen der Pressekonferenz präsentierte auch das Trifolion sein Halbjahresprogramm . Nicht nur musikalische Highlights wie die Trommelshow «Kokubu - The Drums of Japan» oder die Original-Amy-Winehouse-Band «Forever Amy», sondern auch prominente Redner wie der deutsche Bundesproäsident a.D. Joachim Gauck oder der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar werden im Trifolion zu hören sein.Auch das Festival Echterlive , welches vom 17.-19. Juli stattfindet, präsentierte erste Details zum diesjährigen Programm.

Mit dem Besucherwachstum will die Stadt mit zahlreichen Bauprojekten Schritt halten. Unter anderem nennt Wengler den «Masterplan Gare», der den Schulcampus an der Sauer massiv ausbaut. Die aktuelle Kapazität von 420 Schülern soll auf rund 600 Schüler erweitert werden, was eine «Reserve für 10 bis 20 Jahre bietet», so Wengler. Dabei fallen auch Kosten in Höhe von zwölf Millionen Euro für Hochwasser-Schutzmaßnahmen wegen der Nähe zur Sauer an. Darüberhinaus soll beim Projekt «Oachtergäert» Raum für 122 neue Wohnhäuser entstehen, um auch in Sachen Wohnraum mit dem Wachstum mithalten zu können.

Noch gilt: Schwimmen auf eigene Verantwortung

Gleichzeitig soll auch das Naherholungsgebiet um den Echternacher Stausee noch attraktiver gemacht werden. Die Stadt plant einen überarbeiteten Eingangsbereich und will einen Teil des Sees als offizielles Badegewässer deklarieren. Aktuell schwimmen Wasserbegeisterte im Stausee auf eigene Verantwortung. Um das offizielle Badegewässer realisieren, muss aber zunächst eine Entschlammung durchgeführt werden. Auch wenn es für die Zwischenlagerung des Schlammes noch keine finale Lösung gibt, freut sich Wengler bereits: «Wir würden hier ein richtiges Badegewässer bekommen, das ein ganz anderes Erlebnis bieten würde als ein Schwimmbad.»

Wenglers Pläne für Echternach gehen noch weiter. Nachdem die berühmte Springprozession bereits als immaterielles Unesco-Weltkulturerbe gilt, wünscht sich der Bürgermeister auch das Siegel des Weltkulturerbes für das «einzigartige Stadtbild mit seinen vielen architektonischen Besonderheiten». Bis dahin sei es aber noch «ein langer Weg», so Wengler.

(dm/L'essentiel)