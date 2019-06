Immobilien seit 2010 um 50 Prozent teurer

Dass in Luxemburg die Immobilienspreise teilweise in schwindelerregendem Tempo steigen, ist nichts Neues. In einer vergleichenden Studie zur EU bestätigte Eurostat nun erneut die hohe Teuerungsrate im Großherzogtum. Nach den Berechnungen der europäischen Statistikbehörde stiegen die Preise für Wohnungen, Häuser und Grundstücke hierzulande zwischen 2010 und 2018 um rund 50 Prozent.

Im vergangenen Jahr gingen die Kaufpreise um satte 7,1 Prozent nach oben. Wie die Beobachtungsstelle für Wohnraum in Luxemburg erklärte, kostet eine Altbauwohnung pro Quadratmeter zurzeit 4952 Euro, eine Wohnung in einem Neubau 6305 Euro.

Im Europavergleich stiegen die Immobilienpreise in den zurückliegenden neun Jahren mit am stärksten an. Teurer wurden nur Häuser in Estland (+83 Prozent), Lettland (+61 Prozent) und Österreich (+56 Prozent). In Italien (-17 Prozent), Spanien (- 12 Prozent) und Zypern (- 8 Prozent) verloren die Immobilien im gleichen Zeitraum an Wert.

(jg/L'essentiel)