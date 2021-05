3380 Schüler sind für das Abitur eingeschrieben

3380 Schüler sind für die kommenden Abschlussprüfungen in Luxemburg registriert, darunter 1976 junge Frauen (58,5 Prozent) und 1404 junge Männer (41,5 Prozent). Die Prüfungen werden «unter strikter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden», so das Bildungsministerium.

Die letzten drei Unterrichtstage (10., 11. und 12. Mai) wurden als Distanzunterricht abgehalten. Außerdem erhielten die Schüler eine Einladung zum Large Scale Testing und fünf Antigen-Schnelltests. Es besteht jedoch keine Verpflichtung einen negativen Test vorzulegen, um an den Prüfungen teilzunehmen. Die Räume sind so eingerichtet, dass zwischen den einzelnen Tischen zwei Meter Platz ist. Während der Prüfungen müssen Masken getragen werden.

Unter Quarantäne stehende teilnehmende Schüler können bei der Gesundheitsinspektion beantragen, dass sie während der Prüfung keine Masken tragen müssen. Sie nehmen in einem separaten Raum teil und tragen FFP2-Masken. Schüler, die aktuell an Corona erkrankt sind, können am Wiederholungstag am 3. Juni teilnehmen, wenn ihre Abwesenheit nur einen Tag beträgt. Bei längerer Abwesenheit müssen sie die Prüfung im Herbst nachholen.

