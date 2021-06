Obdachlosigkeit soll bis 2030 Geschichte sein

Das Großherzogtum hat am Montag in Lissabon mit den 27 Mitgliedsländern eine Erklärung unterschrieben, die der Obdachlosigkeit in Europa den Kampf ansagt. Die luxemburgische Ministerin für Familie und Integration, Corinne Cahen (DP), nahm an der Veranstaltung per Videokonferenz teil.

Die Europäische Kommission und die Europäische Föderation nationaler Organisationen, die mit Obdachlosen zusammenarbeitet (FEANTSA), sind ebenfalls an dem Prozess beteiligt. Das erklärte Ziel ist es, die Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden.

Luxemburg engagiert sich bereits mit der Umsetzung von «niedrigschwelligen Strukturen wie der ‹Wanteraktioun› oder dem neuen Nachtasyl für Frauen sowie ‹Housing First› und Sozialwohnungen für Bedürftige», erinnerte Corinne Cahen, deren Ministerium nun auch von einem kontinentalen Impuls profitieren wird.

(nc/L'essentiel)