Welche Mittel gibt es gegen Überflutungen?

Vor etwas mehr als einem Monat erlebte Luxemburg eine der schlimmsten Naturkatastrophen seiner jüngeren Geschichte. Starke Regenfälle verursachten erhebliche Sachschäden – im Gegensatz zum benachbarten Deutschland, wo in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 183 Menschen starben, gab es glücklicherweise keine Verletzten. Auch in Belgien kamen 41 Menschen ums Leben. Ähnliche Naturkatastrophen könnte sich angesichts der globalen Erwärmung in den kommenden Jahren wiederholen und das Risiko sollte auch im Großherzogtum nicht unterschätzt werden, wie Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) im Interview mit L'essentiel klarstellt:

«Unsere Gesellschaften müssen widerstandsfähiger werden und besser in der Lage sein, Katastrophen zu widerstehen. Dies wird auf der Klimakonferenz in Glasgow, aber auch in Luxemburg in den kommenden Monaten und Jahren ein Diskussionsthema sein».

Rückhaltebecken für die Alzette und die Sauer

Angesichts kommender Extremereignisse muss möglicherweise auch die Infrastruktur angepasst werden. In einer parlamentarischen Anfrage an die Ministerin erwähnen die DP-Abgeordneten André Bauler und Carole Hartmann die Idee, weitere «Polder» einzurichten. Diese von Deichen umgebenen, tieferliegende Flächen würden es ihrer Ansicht nach ermöglichen, die Auswirkungen von Überschwemmungen auf die Wohnbebauung in erheblichem Maße zu begrenzen.

Carole Dieschbourg sieht Potenzial in diesen Überflutungsflächen, setzt aber auch auf Renaturierung: «Derzeit sind mehrere groß angelegte Renaturierungsprojekte in der Planung. So ist geplant, die Alzette auf verschiedenen Abschnitten zu renaturieren, insbesondere auf dem Abschnitt von Luxemburg-Stadt bis Mersch, aber auch in den Gemeinden Bettemburg, Roeser und Hesperingen. Auch die Renaturierung bestimmter Abschnitte der Sauer ist geplant.»

Eine spezielle Hochwasser-Sirene?

Des Weiteren hat die Wasserwirtschaftsverwaltung ein neues Programm mit 243 Maßnahmen geschaffen. Zu den angestrebten Zielen gehören eine bessere Identifizierung sensibler Punkte, beim Errichtung von Hochwasserbarrieren besser vorauszuplanen, aber auch eine bessere Kommunikation mit der Bevölkerung.

Fernand Kartheiser von der ADR ist dafür, bei drohendem Hochwasser eine Warnsirene einzusetzen. Die Regierung zeigt sich von der Idee angetan. «Derzeit werden Sirenen bei nuklearen Unfällen eingesetzt, aber es wäre sinnvoll, ein spezielles Signal für Überschwemmungen zu entwickeln. Natürlich wäre es dann unerlässlich, die Bewohner für diese akustischen Warnungen zu schulen und zu sensibilisieren», antwortete Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) am Mittwoch auf die parlamentarische Anfrage.

