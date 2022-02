Luxemburg lebt bereits ab Dienstag auf Kredit

Nachhaltigkeit ist anders: Würden alle Menschen dieser Welt so leben wie in Luxemburg, wären acht Erden notwendig. Dies geht aus der Studie der Nichtregierungsorganisation Global Footprint Network hervor. Demnach hat das Großherzogtum bereits an diesem Montag die Quote der Energieressourcen für 2022 ausgeschöpft, die innerhalb eines Jahres nachwachsen können. Nur Katar schneidet in der Rangliste schlechter ab, die Kohlenstoffemissionen, Entwaldung oder landwirtschaftliche Übernutzung berücksichtigt.

Trotz der Bemühungen um den Umweltschutz hat sich das Datum in den vergangenen Jahren kaum verändert. Im Gegenteil: Der Earth Overshoot Day rückt immer näher an den Jahresbeginn: 2019 war es der 19. Februar, 2020 der 16. Februar, 2021 der 15. Februar und dieses Jahr der 14. Februar.

Zu beachten ist dabei, dass die Berechnung der Daten für Luxemburg aufgrund seiner geografischen und wirtschaftlichen Lage verzerrt wird. Denn der ökologische Fußabdruck wird im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner berechnet. In Luxemburg tragen allerdings auch die vielen Grenzgänger dazu bei.

(JG/L'essentiel)