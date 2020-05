Das schöne Wetter wird einige Tage anhalten

Die Sonne wird nach der aktuellen MeteoLux-Prognose das ganze verlängerte Wochenende scheinen. Das meteorologische Institut sagt für Sonntag und auch für Montag Sonnenschein satt vorher.

Auch wenn sich die Wolkendecke am Sonntagnachmittag vereinzelt schließen kann, werden Temperaturen bis zu 21 Grad Celsius erwartet. Am Montagnachmittag sollen die Temperaturen dann bis auf 23 Grad steigen – bei strahlend blauem Himmel, so die aktuellen Prognosen.

Regen? Fehlanzeige. Bis einschließlich Mittwoch werden sonnige Temperaturen erwartet. Trotz einiger seltener Wolken klettert das Thermometer auf bis zu 28 Grad Celsius. Erst am Donnerstag wird in Luxemburg Regen erwartet. Dann sind auch vereinzelt Gewitter möglich.

(jg/L'essentiel)