Kinder wachsen gut auf im Großherzogtum

Laut einer englischen Studie von Nimble rangiert Luxemburg bei der Erziehung eines Kindes auf Platz zwei in Europa. 29 europäische Länder wurden nach mehreren Kriterien analysiert: Gesundheit, Bildung und auch kritische Bereiche wie Drogenkonsum. Die Autoren stützten sich auf viele Quellen wie Eurostat, den World Happiness Report und Education First. Das Großherzogtum liegt nach Schweden an zweiter Stelle und vor Polen (Platz 3). Damit positioniert sich Luxemburg deutlich vor seinen Nachbarn: Belgien liegt auf Platz 14, Deutschland auf Platz 22 und Frankreich auf Platz 25.

27 Prozent der Luxemburger betreiben beispielsweise regelmäßig Sport, aber nur 42 Prozent der jungen Erwachsenen essen regelmäßig frisches Obst und Gemüse. Das Land verfügt über eine hohe Impfquote (99 Prozent der Bevölkerung sind geimpft) und es herrscht eine sehr gute Luftqualität.

Was den Bildungsstand angeht, ist Luxemburg ebenfalls in einer guten Position. 34 Prozent der jungen Menschen absolvieren eine Hochschulausbildung. Es gibt jedoch auch Verbesserungspotenzial: 23 Prozent der Bewohner rauchen gelegentlich oder täglich, während 28 Prozent regelmäßig Alkohol trinken. Die Zahl der Jugendlichen, die Drogen konsumieren, gehört hingegen zu den niedrigsten in den untersuchten Ländern.

