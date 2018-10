Étienne Schneider schließt Weltraum-​​Freundschaft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburg will Fortschritte bei der Weltraumforschung machen. Die Regierung kündigte am Freitag die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Polen an, mit dem Ziel, «die Zusammenarbeit bei Weltraumaktivitäten, insbesondere bei der Erforschung und Nutzung von Weltraumressourcen» auszubauen.

Die erst im September gegründete luxemburgische Raumfahrtagentur dient dazu, neue Erkenntnisse in diesem Bereich zu gewinnen. Während der fünfjährigen Laufzeit des Vertrags sollen die beiden Länder Informationen und Fachwissen austauschen. Luxemburg hat bereits weitere Weltraumforschungspartnerschaften mit Japan, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Portugal und der Tschechischen Republik unterzeichnet, so die Regierung.

Der luxemburgische Wirtschaftsminister Étienne Schneider (LSAP) hatte den Vertrag unterschrieben und sagte, dass «die großen Unternehmen der Raumfahrtindustrie in beiden Ländern tätig sind». Er betonte auch, wie wichtig die Zusammenarbeit für Fortschritte in diesem Bereich ist.

(L'essentiel)