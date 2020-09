Meisch will positives Umfeld in Schulen fördern

Der Schuljahresbeginn 2020/2021 ist aufgrund der Corona-Pandemie beispiellos. Neben den von Bildungsminister Claude Meisch angekündigten Maßnahmen – wie zum Beispiel der Maskenpflicht – wird sie auch von Ängsten geprägt sein. Der Lockdown und die soziale Distanzierung könnten für einige Kinder und Jugendliche schädliche Folgen gehabt haben. Ein Problem, das nicht nur den Unterrichtsstoff betrifft.

Meisch erklärte am Donnerstagmorgen im Lycée Hubert Clément in Esch/Alzette, dass er befürchte, dass die Pandemie einen Anstieg des Konsums von abhängig machenden Stoffen – Zigaretten, Alkohol und illegale Drogen – nach sich ziehen könnte. Außerdem könne der längere Gebrauch von sozialen Netzwerken und der Anstieg des Online-Mobbings zu vermehrten Aggressionen in den Schulen führen.

Die Ursachen rasch erkennen und reagieren

Zwar legte der Minister den Schwerpunkt auf Kinder «mit Problemverhalten», aber die Situation könnte auch andere Schüler betreffen. «Die Schule dient nicht nur der Wissensvermittlung. Sie ist auch ein Raum, in dem Kinder und Jugendliche sich entfalten können», sagte er. Die Regierung beabsichtige nun «die Psychen der Schüler positiv zu beeinflussen». Dabei sollen alle Akteure des Bildungswesens einbezogen werden, eine positive Atmosphäre soll in jedem Lycée gefördert werden.

In jeder regionalen Bildungsdirektion werden zwei Mitarbeiter damit beauftragt, für Prävention zu sorgen, im Notfall einzugreifen und auf eine Deeskalation innerhalb der Schulen hinzuarbeiten. «Schnelles Handeln und Flexibilität» seien dabei gefragt. Die Verantwortlichen sollen dafür bis 2021 eine 150-stündige Ausbildung absolvieren.

