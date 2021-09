«Das Einschalten der Polizei ist das letzte Mittel»

Das im Bahnhofsviertel der Hauptstadt eingesetzte Sozialprojekt «A vos côtés» war am Samstagabend in der Avenue de la Gare in einen Vorfall verwickelt, der drei Stunden später zu einem heftigen Streit zwischen Sicherheitskräften und einer von einem Einsatzhund gebissenen Person führte.

«Wir sind ein Projekt mit einer sozialen Berufung», erklärt Ernest Dupljak. «Für uns ist das Einschalten der Polizei wirklich das letzte Mittel, um eine Situation zu klären.» In rund 85 Prozent der Fälle löse das Team die Herausforderungen im Bahnhofsviertel ohne Hilfe der Police Grand-Ducal. Aber «in diesem Fall wollte die Person nicht mitarbeiten und wurde immer aggressiver, äußerte Beleidigungen und Drohungen. Also mussten wir die Polizei rufen.»

Nicht mehr als ein «Hallo»

Seit dem «A vos côtés» durch das Bahnhofsviertel und Bonneweg streift, habe sich die Lage in den Problembezirken «leicht» verbessert. In Zweierteams müssen die Mitarbeitenden «etwa fünfzig Interventionen pro Woche» bewältigen. «Aber wir sind gut ausgebildet, nachdem wir in Zusammenarbeit mit der Polizei einen dreimonatigen Mediationskurs absolviert haben", erzählt Ernest Dupljak.

Zusammenarbeit mit der Polizei ja, aber was ist mit den Sicherheitsleuten der Firma G4S, die seit Mai in der Hauptstadt tätig sind? «Sie machen ihre Sicherheitsarbeit, wir machen unsere Sozialarbeit», so Dupljak. Mehr als ein «Hallo» im Vorbeigehen gebe es meist nicht.

