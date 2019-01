Kam «Ekelfleisch» aus Polen nach Luxemburg?

Was passiert nun?



Polnische Autoritäten müssen nun in dem Schlachtbetrieb in Erfahrung bringen, wohin das Fleisch verkauft wurde. Für Betriebe herrsche eine Dokumentationspflicht, heißt es von der Veterinärverwaltung. Diese funktioniere in beide Richtungen: Betriebe müssen nicht nur nachweisen können, wo ihr Fleisch herkommt, sondern Schlachtbetriebe auch ausweisen können, wohin sie es überall verkauft haben. Sollte Fleisch ins Großherzogtum gelangt sein, werde man darüber informieren und das Fleisch vom Markt nehmen.

(Video: Youtube/euronews)

Undercover-Reporter des Investigativ-Magazins «Superwizjer» haben schockierende Aufnahmen in einem polnischen Schlachthaus gemacht. Die Bilder, die der Sender TVN24 ausstrahlte, zeigen kranke Rinder, die heimlich geschlachtet und für den Verkauf vorbereitet worden sein sollen.

«Superwizjer» berichtet, dass Arbeiter Rinder zerlegen, Tumore und Druckstellen vom Fleisch entfernen und es dann mit gesundem mischen und verpacken. Der zuständige Veterinärmediziner unterzeichne lediglich die nötigen Papiere, damit das Fleisch weiterverkauft werden könne, erzählt der Informant.

Polen hat sich nicht an die «Spielregeln» gehalten

Fleisch, das in Polen erzeugt wird, wird zu 80 Prozent exportiert – nach ganz Europa. Ob dieses Fleisch auch nach Luxemburg gelangt ist, sei schwierig zu sagen, heißt es von der luxemburgischen Veterinärverwaltung. Denn eigentliche bestehe in der EU kein Import mehr in dem Sinne, sondern mehr ein «Austausch» von Waren. Das Grundprinzip der EU sei, dass sich alle an dieselben Spielregeln halten müssen, hierdurch sollen die Waren auch ohne weitere Kontrolle zirkulieren können.

Dementsprechend dramatisch sei ein Fall wie der aus Polen. Der Fehler liege hier bei den polnischen Autoritäten, die die «Spielregeln» nicht eingehalten haben, heißt es von der Veterinärverwaltung, man müsse nun sehen, was die Konsequenzen daraus sein werden.

#SuperwizjerTVN | W polskich rzeźniach od lat na masową skalę zabija się chore krowy. Jedząc ich mięso narażamy zdrowie i życie.https://t.co/qErXBti05g — tvn24 (@tvn24) 26. Januar 2019

Nach bisherigem Kenntnisstand sei es jedoch unwahrscheinlich, dass polnisches Fleisch ins Großherzogtum gelangt sei. Der größte Teil des luxemburgischen Fleischs komme aus den direkten Nachbarländern, auch wenn die luxemburgische Produktion eigentlich groß genug sei, um die Bedürfnisse des recht kleinen Marktes zu decken. Bei Bedarf werde dennoch Fleisch hinzugekauft, speziell wenn es um sogenannte «Edelstücke» ginge.

Eine akute Gefahr für den Verbraucher durch den Verzehr des Fleisches sei unwahrscheinlich. Dennoch sei nicht ganz auszuschließen, dass das Fleisch Krankheitserreger übertragen könne. Krankheitserreger, die den Verbraucher direkt gefährden, wie Tuberkulose und die sogenannte Brucellose, seien jedoch fast ausgerottet, so die Veterinärverwaltung. Allerdings ist das Fleisch laut dem Bericht von «Superwizjer» stark mit Medikamenten belastet.

