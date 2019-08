Luxemburg stärkt Rechte für Auslandspatienten

Der Koalitionsvertrag der Regierung aus DP, LSAP und Déi Gréng ist 211 Seiten stark. In diesem Papier werden alle Vorhaben aufgelistet, die von der Regierung in der laufenden Legislatur umgesetzt werden sollen. Auf Seite 21 findet sich ein Absatz, der für mehr Rechte in Notsituationen sorgen könnte: Die Regierung will bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode das Haager Abkommen über den Schutz von Erwachsenen ratifizieren. Das teilt das Justizministerium auf Anfrage von L'essentiel mit.

Konkret bedeutet das, dass Erwachsene in Notsituationen in ihrer Selbstbestimmung und Würde gestärkt werden. Dadurch werden nicht nur Patientenrechte bei medizinischen Notfällen verbessert, sondern auch bei akuten psychischen Problemen.

Vorsorgevollmacht soll eingeführt werden

Die Regelung greift beispielsweise nach Unfällen: Bisher konnten Patienten lediglich eine Vertrauensperson benennen, die den Ärzten Auskunft über ihren Willen gibt. Künftig sollen sie ihren Willen auch schriftlich in einer Vorsorgevollmacht festhalten können.

Die Vollmacht verhindert also, dass Ärzte in Situationen, in denen sich der Patient nicht mehr mitteilen kann, gegen dessen Willen handeln. Dies schafft Klarheit im Verhältnis zwischen Arzt und Patient.

Das Haager Abkommen über den Schutz von Erwachsenen sieht vor, dass die Vollmacht eines Patienten in allen Staaten gilt, die das Übereinkommen ratifiziert haben. Das Abkommen gilt bereits in Deutschland, Frankreich, Portugal, Österreich, Schweiz, Tschechien, Monaco, Schottland, Finnland, Estland und Lettland. Es werden also auch die Rechte luxemburgischer Patienten im Ausland gestärkt.

(lh/L'essentiel)