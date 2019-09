Luxemburger Bäume leiden unter der Sommer-​​Dürre

Den Bäumen in Luxemburg bekam die Hitzewelle und der geringe Niederschlag im Sommer alles andere als gut. Das Wetter hat «die Bäume zum Teil stark beschädigt», teilten Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) und Landwirtschaftsminister Romain Schneider am Dienstag in einer gemeinsamen parlamentarischen Stellungnahme mit. Obwohl der Schaden noch nicht abschließend beziffert wurde «ist schon jetzt zu erkennen, dass sich die Situation im Vergleich zu den Vorjahren weiter verschlimmert hat».

Am stärksten betroffen sind Bäume außerhalb der Wälder. Insbesondere Fichten, die in einer Höhe von mehr als 400 Meter wachsen, und Bäume die in Südlage stehen oder zu wenig Wasser bekamen, wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem, so die Minister litten die «jungen Pflanzen mehr. Sie müssen nun zusätzlich bewässert werden, damit sie nicht absterben.»

So unterschiedlich die Bäume sind, so unterschiedlich reagieren sie auch auf klimatische Besonderheiten. «Die Kirschbäume kommen am schlechtesten mit der Dürre klar. Quitten- und Birnbäume sind im Allgemeinen auch widerstandsfähiger als Apfelbäume», so die Minister. Bereits im vergangenen Jahr wurden aufgrund der Dürre starke Schäden am Baumbestand des Großherzogtums festgestellt.

(jg/L'essentiel)