Ersteller der Fake-​​Zertifikate «hatte Zugang zu System»

Unter den gefälschten CovidCheck-Zertifikaten, die in den vergangenen Wochen gesichtet wurden, sind einige «echte Pässe, die von Beschäftigten der Santé ausgestellt wurden», sagte Marc Hansen (DP), Minister für Digitalisierung, am Montag. Demnach handelt sich also nicht um Hacking, sondern um Missbrauch durch Personen, die Zugang zum System haben.

Diese QR-Codes können ungeimpften Personen Zugang zu Orten wie etwa Bars und Restaurants verschaffen, an denen sie normalerweise abgewiesen werden müssten. Der Minister versprach, dass diese Zertifikate mithilfe einer neuen Version der CovidCheck-Anwendung schnell deaktiviert werden würden.

Geschmacklose Namen wie Adolf Hitler

Mit dem derzeitigen Tool ist es nicht möglich, einen gültigen CovidCheck-Pass zu entfernen, selbst wenn dieser so unpassende und geschmacklose Namen wie Mickey Mouse oder Adolf Hitler trägt. Solche Fälle wurden in letzter Zeit festgestellt.

Die Staatsanwaltschaft sei über die Vorfälle informiert worden und die Ermittlungen würden fortgesetzt, wiederholte der Minister. Die Behörden versuchen, die Spur der gefälschten Zeugnisse zu verfolgen, um die Täter zu finden.

(jg/L'essentiel)