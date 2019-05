Ab 16 Uhr fahren auf dieser Strecke keine Züge

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der Bahnstrecke zwischen Noertzingen und Rümelingen fahren am Dienstagnachmittag ab 16 Uhr keine Züge der Linie 60 mehr, dies gab die CFL in einer Pressemitteilung bekannt. Die Linie werde aus betrieblichen Gründen in beide Richtungen gestrichen.

Stattdessen können Reisende auf einen Ersatzbus umsteigen. Die Busse werden zudem Haltestellen in Kayl und Tetingen anfahren. Verzögerungen durch den Straßenverkehr seien möglich, schreibt die CFL.

(L'essentiel)